Morte Monica Piccinini, disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

Avezzano. È stata disposta l’autopsia per Monica Piccinini, l’acconciatrice morta ieri prematuramente, a soli 47 anni, per via di un malore. La salma è stata trasportata all’ospedale San Salvatore dell’Aquila dove sarà eseguito l’esame.

Subito dopo il rilascio ai familiari, ci saranno i funerali.

Piccinini era molto conosciuta in tutta la Valle Roveto (era originaria di San Vincenzo Valle Roveto) e nella Marsica in generale, per via del suo lavoro, che l’aveva portata a collaborare con numerosi centri di parrucchieri. Si stava preparando per aprire un negozio suo. Centinaia i messaggi lasciati ieri sui social, non appena si è diffusa la notizia della scomparsa. Tra gli altri quello dei Runners Avezzano, di cui fa parte il fratello Luca, molto conosciuto nell’attività sportiva marsicana.

Piccinini era appassionata del suo lavoro, una donna solare, piena di vivacità e ben voluta da tutti. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto i colleghi e tutte le persone che la conoscevano.

Lascia i figli Lucia di 13 anni e Simone di 17.

