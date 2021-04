Morte di Di Cesare, il ricordo dell’ex amministratore Montaldi: “Uomo trasparente, ammirevole”

Civitella Roveto. “È sempre stata una persona disponibilissima, pronta a fare la sua parte, per qualsiasi problema era pronto a intervenire”. Giuliano Montaldi, presidente Confcommercio Avezzano e ex amministratore del Comune di Civitella Roveto ricorda così Marcello Di Cesare, 70enne, ex consigliere comunale di Civitella, morto per via delle complicazioni derivate dal covid19.

“Un uomo straordinario, anche sotto l’aspetto dei ruoli che aveva. Era sempre pronto a impegnarsi fino in fondo, con una trasparenza unica. Ha ricoperto il ruolo di presidente della Comunità Montana in una maniera molto intelligente. È riuscito a fare dei gemellaggi che si sono poi sviluppati con il tempo, che hanno fatto nascere amicizie profonde, con degli scambi culturali notevoli. Una persona veramente ammirevole. Era una persona davvero solare, lascia un grande vuoto”.