Morte di Alessia nel parco giochi, tre persone indagate per omicidio colposo

Avezzano. Sono tre le persone indagate per la morte di Alessia Prendi, la bambina di 12 anni travolta da una trave mentre giocava con l’altalena dell’oratorio parrocchiale di San Pelino. Si tratta del vicesindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino, che attualmente ricopre la carica di sindaco facente funzione a seguito della sospensione del primo cittadino, del parroco, don Antonio Allegritti, che si trova in Albania per una visita pastorale, e del dirigente tecnico Antonio Ferretti, architetto e referente per le strutture, Centrale unica di committenza di Avezzano, occupazione suolo pubblico, Patrimonio e espropri ad interim, dirigente per il settore 4, cioè Lavori pubblici, Edilizia pubblica, Urbanistica e Patrimonio, sempre ad interim.

I provvedimenti sono stati firmati dal pm Maurizio Maria Cerrato dopo aver visionato la documentazione acquisita dai carabinieri che stanno indagando sul caso, in particolare documenti in parrocchia e negli uffici comunali. I tre indagati devono rispondere di omicidio colposo.

Sui motivi della tragedia stanno indagando i carabinieri che, oltre a stabilire la dinamica dei fatti, dovranno accertare eventuali responsabilità su proprietari e gestori della struttura, oltre ad addetti al controllo dei bambini. Il parco è stato posto sotto sequestro. L’incarico medicolegale sarà dato nelle prossime ore e sarà affidato all’anatomopatologo Cristian D’Ovidio che dovrà eseguire un esame esterno sul corpo della giovane vittima.