Morte dell’imprenditore Favoriti, il cordoglio della Confcommercio di Avezzano

Avezzano. “Se ne va un signore, un commerciante vero, sincero, una persona che non si è mai tirata indietro nemmeno davanti alle difficoltà e che non esitava mai a spendere anche il proprio denaro, per investire, innovare”.

A parlare è il presidente Confcommercio di Avezzano e Marsica, Giuliano Montaldi, che commenta così la morte di un affiliato storico dell’associazione, Claudio Favoriti.

Favoriti, originario di Ortucchio, da oltre vent’anni insieme alla moglie Carmela gestiva il Gran Caffè ad Avezzano, uno dei bar più frequentati e apprezzati del centro della città, dando lavoro anche a tanti giovani.

“Quando si trattava di investire su manifestazioni, attività o iniziative che coinvolgessero il centro della città non si è mai tirato indietro”, lo ricorda il presidente Montaldi, “si faceva sempre coinvolgere in ogni progetto e investiva anche personalmente. Era legato alla tradizione ma sapeva anche innovarsi. Se ne va una persona che in qualche modo ha scritto un pezzo di storia delle attività commerciali di Avezzano. Ci uniamo tutti al dolore dei familiari”.

