Morte del 29enne Raglione, il ricordo del mister Gallese: sempre e per sempre con noi

Ortucchio. “Le annate passano…le persone restano”. Così il mister della Fucense, Antonello Gallese, ha ricordato Lino Raglione , il 29enne morto questa notte in un incidente stradale lungo la strada che collega Trasacco a Ortucchio. Dipendente della Cartiera Burgo di Avezzano era portiere della Fucense.

“Caro Lino…resterai sempre insieme a noi”, ha scritto il mister della Fucense, Gallese, “tutte le volte che scenderemo in campo, tutte le domeniche, tutti gli allenamenti.. sempre e per sempre con noi! Abbiamo avuto troppo poco tempo per apprezzarti.. ma tutto quello che ci ha hai donato, lo porteremo sempre con noi come un dono prezioso. Veglia su tutti noi”.