Morte a 29 anni, proclamato il lutto cittadino a San Benedetto per la scomparsa di Giusina

San Benedetto. A pochi giorni dalla toccante manifestazione realizzata presso l’Anfiteatro di Marruvium a San Benedetto dei Marsi, in onore di tutte le persone che combattono contro il cancro, la Comunità si ritrova in raccoglimento per la prematura scomparsa di Giusina Cupo, una giovanissima ragazza di soli 29 anni, ennesima vittima del male del secolo.

In segno di cordoglio e partecipazione, è stata emessa una delibera di giunta comunale per proclamare il lutto cittadino per il prossimo 11 settembre, giorno in cui si svolgeranno le esequie della ragazza, che si terranno nella Chiesa di Santa Maria Assunta in piazza Risorgimento, alle 15.30.

La proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui l’Amministrazione intende manifestare la propria vicinanza al dolore dei famigliari, unitamente a tutta la Comunità per la tragica perdita di Giusina, vittima innocente di un male che, purtroppo, non ha pietà per nessuno.

“Per tale motivo“, ha spiegato il sindaco Quirino D’Orazio, “verranno esposte le bandiere a mezz’asta, ornate con nastri neri sulla facciata della Casa Comunale. I Cittadini, le associazioni e le attività commerciali saranno invitati a esprimere la loro partecipazione al lutto nelle forme da loro ritenute più opportune, mentre le scuole di ogni ordine e grado saranno invitate ad osservare un minuto di silenzio”.