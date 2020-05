Morino, chiusa la prenotazione della legna di uso civico. Il sindaco: domande triplicate rispetto all’anno scorso

Morino. “La prenotazione della legna di uso civico per la stagione 2020 da parte dei cittadini è stato un successo: abbiamo quasi triplicato il numero di domande pervenute lo scorso anno”. Lo afferma il sindaco di Morino, Roberto D’Amico.

“È un segnale molto incoraggiante che vuole significare che si è lavorato bene e che i miei cittadini hanno apprezzato l’iniziativa che il Comune di Morino, per il tramite della società partecipata A.S.T. srl (Azienda per lo Sviluppo del Territorio), sta portando avanti” dichiara il sindaco. “È evidente che la consegna della legna direttamente a casa, a un costo fissato e calmierato, tagliata secondo l’utilizzo (stufa o camino), ha suscitato il giusto interesse”.

“Come già ho avuto modo di dire, è un motivo di orgoglio per noi la collaborazione con la nostra società partecipata A.S.T. srl per la gestione e valorizzazione del nostro patrimonio boschivo” continua D’Amico. “Siamo l’unica esperienza regionale in tal senso, e penso anche a livello nazionale, tanto è vero che abbiamo ricevuto molteplici richieste di informazioni per spiegare il nostro progetto”.

“Stiamo gettando le basi per un progetto più ampio che ha come obiettivo la crescita economico-sociale del nostro territorio. Sono in fase conclusiva alcune progettualità interessanti che stanno riscuotendo attenzione da parte di altri territori, ma anche da parte di autorità di livello nazionale.

Siamo consapevoli che non possiamo rimanere fermi e attendere finanziamenti e contributi nazionali e regionali, che sono sempre di meno, e che spesso non premiano la bontà del progetto e la virtuosità nell’amministrare” afferma D’Amico.

“Come amministrazione comunale abbiamo fatto una scelta: abbiamo puntato ad una forte sintonia e collaborazione per sviluppare idee e progetti con le nostre società partecipate del gruppo Segen Holding, l’A.S.T. srl e la Segen SpA, la nostra partecipata del ciclo dei rifiuti, ai vertici già da anni del panorama regionale di settore. E devo dire che la scelta è risultata azzeccata, perché il lavoro fatto con serietà, condivisione e spirito di solidarietà reciproca alla fine paga sempre” conclude il sindaco.