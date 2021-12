Morino, borsa di studio Enel in ricordo di “Marco Di Fabio”: il 28 la consegna

Morino. Il 28 dicembre 2021, nella Sala consiliare del Comune di Morino, alle 16, verrà consegnata la borsa di studio “ENEL – Marco Di Fabio”.

Marco è scomparso prematuramente nell’agosto 2017, benvoluto e stimato per la sua intraprendenza, il suo modo di essere solare e sempre disponibile, ha lasciato un ricordo che ora vivrà anche grazie ad Enel Green Power, per cui lavorava con grande passione e professionalità, e al Comune di Morino, in cui tutti lo ricordano con affetto ed in cui molte sono le persone che ha lasciato attonite con la sua scomparsa. La borsa di studio è stata istituita dall’Amministrazione comunale di Morino e sponsorizzata da ENEL Green Power nel 2019, ne saranno beneficiari i diplomati iscritti alle facoltà di Ingegneria, Economia e Giurisprudenza.

“Quello di istituire la borsa di studio è un ulteriore modo per mantenere vivo il ricordo di Marco nella nostra comunità”, dichiara il sindaco di Morino Roberto D’Amico.”Marco ha dato tanto a chi lo ha conosciuto sia in ambito personale che professionale e lo dimostra la volontà di ricordarlo che anche Enel Green Power ha avuto, in primo luogo dando il suo nome alla Centrale idroelettrica di Morino, e poi istituendo insieme a noi una borsa di studio. In questo modo intendiamo ricordare una persona eccezionale, strappata troppo presto all’affetto dei suoi cari e dei suoi amici”. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Covid19.