Montesabinese di Carsoli sotto la lente della Procura, doppia indagine sul “caso telecamere”

Carsoli. E’ scatta così il doppio caso “telecamere” a Montesabinese di Carsoli. Ma questa volta sotto l’occhio della Procura ci sono ben due fascicoli aperti d’ufficio per l’accertamento di alcuni reati connessi alla vicenda. I procedimenti sono avviati in seguito alla diffusione in video nazionale della trasmissione televisiva “Le Iene”.

Il primo riguarda presunte violazioni della privacy e responsabilità correlate per la vicenda che venne resa nota nell’aprile scorso dal giornale “Il Centro” ma con un iter già avviato per contestazioni di residenti inoltrate nei confronti di un sistema di videosorveglianza installato nella frazione. Iter sul quale la Polizia Locale di Carsoli aveva trasmesso una relazione sui fatti nel luglio scorso.

Il secondo fascicolo invece riguarda proprio le parti salienti che sono state rappresentate nel video di Italia 1 diffuso in trasmissione e sul web: ossia gli effetti conseguenti del blitz alla presenza della Polizia Locale e del Sindaco. In questo caso la Procura indaga su presunte violazioni riscontrabili invece sul fronte sanzionatorio riferito invece ai provvedimenti adottati nei confronti di un autoveicolo in sosta presso la frazione e per il quale ne è stata disposta la rimozione.