Montecarlo Fashion Week, successo per il brand marsicano Effell Style

Avezzano. Continuano a stupire e a far parlare di sé, le due giovani stiliste di moda avezzanesi, Federica Di Cola e Laura Calì. Il loro ultimo successo? Un week end tra il rosso e il nero del casinò di Montecarlo: una sfilata modaiola da sogno, tra costumi, brand chic e rivoluzione dei colori. “Partecipare ad una sfilata – avvertono le due – è sempre stato il nostro sogno.

Dopo aver fatto incetta di questa bellissima esperienza a Montecarlo, possiamo davvero dire con forza che i sogni, se ci credi, si avverano realmente”. La perla turistica del Principato di Monaco ha accolto, questo week end, i due talenti al femminile della Marsica nel contesto della ‘Montecarlo Fashion Week’. Le due ragazze, per il grande evento, hanno creato una liaison di stile con il brand di costumi “Serenaesse”, dando vita, così, ad abbinamenti nuovi ed efficaci in grado di attrarre la platea femminile monegasca.

“II risultato, col senno del poi – dicono – è stato perfetto. Una bellissima joint venture tra brand diversi, questa, che sicuramente si ripeterà in futuro”. Il brand di accessorista ‘Effell Style’ è stato l’unico della sfilata ad arrivare direttamente dall’Abruzzo. La loro avventura, in realtà, è nata molti anni fa, ma la realizzazione di una sfilata di moda è il coronamento di anni di lavoro, grinta e determinazione.

“Ricordiamo ancora quando, ai primordi della nostra attività, fantasticavamo sui possibili risvolti futuri del nostro brand, nato quasi per caso, tra una risata e una chiacchierata tra amiche”. A tutti gli effetti, la sfilata a Montecarlo è stata la prima per le due stiliste di Avezzano. “Sfilare – raccontano – per la prima volta e farlo a Montecarlo è stata una scelta mirata. Non nascondiamo quanto impegno c’è voluto per preparare le collezioni, soprattutto perché il tempo a disposizione, per approntare il tutto, è stato davvero poco.

Alla fine, però, siamo rimaste molto soddisfatte di come è andato l’evento. Si deve puntare sempre più in alto, – affermano – se si vogliono raggiungere grossi risultati”. L’evento di moda di Montecarlo è avvenuto nella cornice del Nikki Beach, all’ultimo piano dell’Hotel Fairmont. Sono state organizzate due sfilate, una alle ore 15 e una alle 18. In totale, hanno preso parte alla vetrina di Montecarlo 7 brand, due di accessorista (fra cui Effell Style) e il resto di costumi.

“La platea di Montecarlo – concludono Federica Di Cola e Laura Calì – è una platea diversa da quella a cui ci rivolgiamo generalmente. Proprio per questo motivo, è stata ideata una linea completamente nuova, una linea ‘Luxury’, piena di tessuti lamé, con paillettes e strass. Prodotti, cioè, più articolati e complessi”. Il brand marsicano Effell Style afferma, quindi, anno dopo anno, il suo rinnovamento di stile, con qualità e personalizzazione.

Passo dopo passo, il brand si sta guadagnando sempre più un posto al sole nel panorama della moda ‘easy and chic’ anche con una sfilata di novità, per esportare altrove il “saper fare” d’Abruzzo. Chissà se tra i loro 114 mila seguaci su instagram, c’è pure qualche parente della famiglia principesca?