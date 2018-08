Montagna di rifiuti abbandonati nel centro raccolta Segen da centinaia di persone incivili

Tagliacozzo. Quintali di immondizia abbandonati abusivamente nel centro di raccolta della Segen azienda che si occupa della gestione dei rifiuti della raccolta differenziata sul territorio. Più volte il personale è stato costretto a rimuovere la grande mole di immondizia che si accumula in pochissimo tempo ma più volte la situazione è tornata in condizioni inaccettabili.

Decine di persone, soprattutto turisti, si recano al centro smistamento e raccolta dell’azienda e abbandonano rifiuti di ogni genere in modo indiscriminato e senza nessuna regola di civiltà. Purtroppo il servizio di telecamere di sorveglianza sembra non sia in funzione, ma la quantità di immondizia abbandonata è talmente tanta che la situazione non cambierebbe. Questa situazione comporta un aggravio di lavoro per i dipendenti oltre alla difficoltà del Comune di Tagliacozzo di gestire una problematica molto fastidiosa e inarrestabile.