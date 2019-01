Monsignor Di Iorio figura simbolo di speranza per Avezzano e per la Marsica, il ricordo di chi lo ha conosciuto

Avezzano. Ricordi ed emozione nella due giorni organizzata ad Avezzano sulla figura di monsignor Di Iorio. La figura del sacerdote Giuseppe Di Iorio, scomparso 10 anni fa, è stato ricordare per fare in modo che la sua opera pastorale non venga dimenticata. Due i momenti di riflessioni sul religioso venuto a mancare nel gennaio del 2009: uno a Marano dei Marsi, frazione di Magliano, dove era nato, e una ad Avezzano, dove in molti è ancora vivo il suo ricordo. A Marano è stata benedetta la cappella di famiglia dove riposa, ed è stata celebrata una messa in suo ricordo nella chiesa di Santa Maria Assunta da padre Elia Giacobbe e padre Ilario Tucci. Particolarmente commoventi i ricordi di questo sacerdote da parte di don Vincenzo Angeloni e del nipote, Ferdinando di Orio, che ha promosso le cerimonie in suo ricordo. Presente anche l’amministrazione comunale, rappresentata dal vice sindaco Domenico Cuchiarelli.

Un’altra cerimonia, poi, si è svolta ad Avezzano nella parrocchia Madonna del Passo dove, dopo la messa celebrata da don Vincenzo De Mario e don Vincenzo Angelosi, è stato proiettato un filmato che ha ripercorso la storia della chiesa e dell’intero quartiere di Borgo Pineta attraverso la voce di monsignor Di Iorio. Immagini e scorci dell’operato del religioso in città sono stati esposti nella mostra fotografica allestita per l’occasione, mentre i racconti degli amministratori comunali presenti – il vice sindaco Lino Cipolloni, il presidente del consiglio Iride Cosimati, l’assessore Leonardo Casciere, i consiglieri Giancarlo Gallese, Giovanni Luccitti, Alberto Lamorgese, Domenico Di Berardino e l’ex consigliere regionale Gino Milano – hanno ricordato l’impegno profuso dal religioso per la crescita e lo sviluppo di Avezzano.

Fu proprio lui a impegnarsi nel dopoguerra per la zona del “Concentramento”. Da una baracca in legno creò la chiesa Madonna del Passo e poi puntò sull’educazione con una scuola attraverso la quale sono passati moltissimi bambini come ricordato dalla direttrice Veria Perez, e dalle insegnanti. Nella tavola rotonda, coordinata da di Orio, non sono mancati i toccanti ricordi di don Antonio Ruscitti, don Andrea De Foglio e suor Maddalena Tarulli che si è soffermata a soffermata sull’importanza della scuola dell’infanzia ringraziando tutte coloro che l’hanno resa ancora più importante