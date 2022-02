Mongolfiera colorata alle pendici del Monte Velino per un set fotografico

Magliano de’ Marsi. Set fotografico alle pendici del Monte Velino con una coloratissima mongolfiera. Da questa mattina, alle porte di Magliano de’ Marsi, è arrivata una caratteristica mongolfiera. In tanti si sono fermati a immortalarla con sullo sfondo il Velino completamente innevato.

Uno scenario particolare che è stato scelto non per far volare la mongolfiera, ma per un set fotografico. Presenti infatti sul posto anche due modelle che sono state immortalate da professionisti arrivati da fuori per il servizio.