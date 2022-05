Mondiali maschili Floorball a Celano, l’assessore Liris: “Grande evento che fa orgoglio alla Regione Abruzzo”

Celano. “Prediligo i grandi eventi, che hanno una caratura nazionale e a volte anche internazionale. Eventi che possano portare lustro alla nostra Regione e dare risalto alle potenzialità che ha il nostro territorio. Grandi eventi vuol dire anche mettersi in gioco in maniera importante”.

Lo ha detto l’assessore regionale Guido Quintino Liris, con delega al Bilancio, alle aree interne e allo sport della Regione Abruzzo, durante la conferenza di presentazione della tappa delle qualificazioni dei Mondiali maschili Floorball, che si terranno a Celano, in provincia dell’Aquila.

“L’organizzazione dei grandi eventi ci espone a delle responsabilità che mettono in gioco la caratura di una Regione oltre che la struttura comunale che li riceve. Nonostante due anni di stop per il covid non ci siamo fermati. La Regione Abruzzo ha continuato ad essere credibile in fatto di organizzazione di grandi manifestazioni. Tante regioni hanno rinunciato a organizzare grandi eventi e mentre gli altri facevano passi indietro, noi abbiamo continuato a fare passi avanti. Tanto che oggi siamo guardati dalle altre regioni per le numerose discipline che siamo riusciti a far arrivare nel nostro territorio”.

