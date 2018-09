Momenti di tensione prima di Avezzano – Cesena. Interviene la polizia a sedare gli animi

Avezzano. Momenti di tensione in via Napoli prima della partita di serie D in una prima giornata che si preannunciava già dagli esordi molo calda. È stata prontamente sedata dall’intervento delle forze dell’ordine una schermaglia fuori dallo stadio Dei Marsi tra alcuni tifosi dell’Avezzano Calcio e alcuni supporters del Cesena, la squadra ospite.

Il confronto a distanza, con lanci di oggetti in strada, è avvenuto prima dell’avvio del match di campionato per il girone F. In pochi secondi la situazione di normalità è stata ripristinata con l’arrivo della polizia e non si registrano persone ferite. Ci sarebbero solo delle auto danneggiate nella zona di via Napoli. L’incontro è poi iniziato regolarmente e senza problemi.