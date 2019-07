Mogol arriva a Pietrasecca per la stagione estiva con un concerto e un concorso musicale

Pietrasecca. Nell’ambito delle feste patronali, il comitato “Feste emozioni 2019” sta organizzando, oltre a moltissime iniziative ed eventi, un concorso musicale, il classico festival canoro, dal titolo: “Mogol, emozioni a Pietrasecca”.

Un evento che il comitato si augura possa essere apprezzato, condiviso e portato avanti dagli organizzatori delle successive feste patronali. Potrebbe caratterizzare il nostro territorio, farlo conoscere e diventare un riferimento per la musica e per le emozioni che sa trasmettere.

Il concorso vuole essere una manifestazione musicale con due obiettivi principali: in primis, offrire serate di grande spettacolo ripercorrendo la straordinaria carriera del grande autore Mogol, fenomeno della musica e della cultura italiana. Il secondo obiettivo è quello di selezionare un nuovo talento per la musica del nostro paese.

In quest’ottica si è deciso di premiare il vincitore con una borsa di studio, del valore di 3.000,00€, per la partecipazione ad un corso presso il centro europeo di Toscolano, “La Scuola di Mogol”. La borsa di studio consentirà al vincitore di frequentare un corso della durata di 15 giorni, suddivisi in 5 giorni al mese, scegliendo tra diverse possibilità: autore, compositore/arrangiatore, oppure interprete e sarà comprensiva della didattica, del tutoraggio e coordinamento, della residenzialità, dell’utilizzo della strumentazione/attrezzature tecniche, musicali e sportive.

Il concorso si svolgerà in due parti, nel mese di agosto saranno organizzate delle serate di “qualificazione” (10, 11 e 12) che selezioneranno dei finalisti per la serata finale del 6 di settembre nella quale Mogol, in qualità di presidente della giuria, premierà il vincitore della manifestazione.

Cantanti legati a diverse generazioni; ed è questo, infatti, il motivo principale della scelta di realizzare una manifestazione musicale di questo tipo che possa coinvolgere, avvicinare, unire tutte le generazioni nel nome della musica. Nella speranza che, se può essere vero che l’emozione a volte non ha voce, tante giovani voci possano regalarci grandi emozioni.

La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del comune di Carsoli, della provincia dell’Aquila e l’alto patrocinio della Regione Abruzzo.

Tutti gli artisti interessati o che volessero avere maggiori informazioni possono rivolgersi al sig. Marco, cell. 3515073901, oppure scrivere un’email al seguente indirizzo di posta: mogolapietrasecca@gmail.com o nella pagina Facebook “Mogol, Emozioni a Pietrasecca”, dove si può scaricare anche il regolamento.