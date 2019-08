Moda sotto le stelle, le più belle piazze d’Abruzzo in uno spettacolo itinerante

Pescina. Si chiama “Moda sotto le stelle” lo spettacolo-evento itinerante che da anni tocca le più belle piazze d’Abruzzo. Un format vincente che unisce momenti di moda a momenti di spettacoli con esibizioni di cantanti, ballerini, comici e artisti. Nella Marsica, in questa edizione, saranno coinvolte due piazze, Pescina ed Aielli. Per pescina l’ evento è previsto per il 5 agosto alle 21:30 in Piazza Mazzarino. Per Aielli appuntamento al 10 agosto, ore 21:30 in Piazza Angelitti. L’associazione che organizza “Moda sotto le stelle” è la LSR Moda & Management in collaborazione con l’ amministrazione comunale e le attività commerciali locali di Pescina ed il comitato santi patroni classe 1994 ad Aielli.