Mobilità sostenibile: il Rotary club di Avezzano dona alla città nuove rastrelliere

Avezzano. Il Rotary Club di Avezzano promuove la mobilità sostenibile e dona alla città di Avezzano delle nuove rastrelliere per incentivare gli spostamenti in bici. Una bella giornata di sole ha fatto da sfondo alla breve cerimonia di consegna delle nuove rastrelliere, in piazza del Mercato, alla presenza di cittadini e amministratori.

Nella presentazione il presidente del Rotary club di Avezzano, l’imprenditore Federico Piccone, ha sottolineato l’importanza della scelta ecosostenibile dell’utilizzo della bici: “Più vivibilità per la città e più salute per tutti. Quello che ci circonda deve essere bello. Questo è un piccolo contributo al decoro urbano”.

Il vice sindaco facente funzione, Domenico Di Berardino, ha aggiunto: “Un amministratore locale non può far fronte da solo a tutte le problematiche, c’è bisogno di un’attività collegiale. Per questo vi ringrazio”.

Le rastrelliere, brandizzate con il logo del Rotary club, sono state installate i diversi quartieri della città.