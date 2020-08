Mistero a Carsoli per un’auto in fiamme, si sprigiona colonna di fumo nel centro cittadino

Carsoli. In molti hanno pensato ad una emissione degli odori molesti magari molto più intensa. Le finestre aperte, il caldo perdurante di una estate che sembra non voler finire mai. Carsoli si è svegliata con una densa colonna di fumo che ha pervaso molte abitazioni nella zona centrale. La causa una auto in fiamme della quale è rimasta solo la carcassa. La zona dell’accaduto è via La Mola. Sono stati alcuni residenti della zona che hanno chiamato il 115, prontamente intervenuto per circoscrivere anche l’area e metterla in sicurezza.

Sul posto anche i Carabinieri di Carsoli, i quali hanno avviato le indagini di rito. Al momento non si ha cognizione di come il veicolo possa aver preso fuoco. Chi e perchè e percome. Resta tutto avvolto dunque nel mistero. Bisognerà ora capire se sarà possibile risalire alla tracciabilità del veicolo mediante gli identificativi sul telaio.