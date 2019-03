Miss Sorridi con Noi si mette in posa con le cartoline Anffas Avezzano, la campagna benefica di inclusione sociale

Miss Sorridi con Noi si mette in posa per la solidarietà con le cartoline Anffas Avezzano.

L’unione solidale tra Anffas Onlus Avezzano e Antonio Oddi, ideatore del progetto Miss Sorridi con Noi, ha dato il via ad una collaborazione che si traduce in un’iniziativa concreta e creativa: una campagna benefica volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità. L’Associazione, che annovera al suo interno genitori, familiari e amici di persone con disabilità, ha deciso di realizzare 5mila cartoline volte all’autofinanziamento tramite l’invito a donare il 5×1000.

Anffas Avezzano, che gestisce con dedizione la Casa Famiglia di Tagliacozzo e il Centro Diurno di Avezzano, Pescina, Celano e Tagliacozzo, distribuirà le cartoline gratuitamente con lo scopo di assicurare il benessere delle persone con disabilità ospiti delle strutture marsicane, luoghi di vitale importanza per i ragazzi e le loro famiglie. Per l’occasione il sodalizio tra la storica onlus e Miss Sorridi con Noi, ha reso i ragazzi dell’associazione e la Reginetta del sorriso Ilaria Di Paolo protagonisti di alcune immagini scattate dal fotoreporter Oddi, caratterizzate da una grande forza comunicativa e dalla voglia di creare un’occasione di condivisione e coinvolgimento del territorio.

“Ringrazio di vero cuore Antonio Oddi, non nuovo a questo tipo di progetti solidali, per la realizzazione delle cartoline con Miss Sorriso come testimonial”, spiega Roberto D’Alessandro, componente del CdA dell’Anffas di Avezzano e genitore di un ragazzo dell’associazione, “perché credo che questa esperienza possa arricchire tutti a livello umano e di partecipazione emotiva. Con un piccolo gesto come la donazione del 5×1000 si può davvero contribuire tangibilmente a rafforzare l’associazione e fare la differenza in fatto di solidarietà”.