Miss Sorridi con Noi, domani la seconda tappa del sorriso al Centro Diurno Anziani di Trasacco

Trasacco. Seconda tappa del sorriso di “Miss Sorridi con Noi” con Ilaria Di Paolo, la ventitreenne di Paterno incoronata il 2 agosto scorso sul palcoscenico del Parco Torlonia, nell’ambito del progetto solidale ideato e promosso dal fotografo Antonio Oddi. Dopo la prima visita nella casa famiglia “Dopo di noi” a Tagliacozzo, domani, domenica 12 agosto, sarà la volta del Centro Diurno Anziani di Trasacco, dove la reginetta porterà gioia e buon umore agli ospiti della struttura.

Le attività del Centro, presieduto da Eugenio Catarinacci ed associato con l’ANCeSCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti), sono innumerevoli e diversificate, poiché spaziano da progetti culturali a laboratori ricreativi di ogni tipo: gite, giochi, congressi su varie tematiche, concerti, gemellaggi con altri centri, performance teatrali, incontri con le scuole del territorio, laboratori di cucito, giardinaggio e cucina, presentazioni di libri, letture in biblioteca, attività all’aria aperta, arte, balli e ginnastica. Molto interessante anche il progetto dedicato alla cura dell’orto, il cui obiettivo è quello di valorizzare la ricchezza degli anziani e le loro abilità, proponendo momenti di laboratorio creativo a diretto contatto con le nuove generazioni.

Come spiega il presidente Catarinacci, “lo scopo del Centro è quello di contrastare il silenzio, la solitudine, l’emarginazione e l’inattività che troppo spesso travolgono le persone anziane, portandole invece a partecipare e a socializzare in maniera attiva nella vita di tutti i giorni. L’anziano è portatore di saperi, di tradizioni e di saggezza, per questo è importante valorizzare le loro storie, stare insieme, saper ascoltare e donare un sorriso in più a chi ne ha più bisogno”.