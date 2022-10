Miss sorridi con noi al fianco della Lilt nella prevenzione del tumore al seno

Avezzano. Miss sorridi con noi al fianco della Lilt a sottolineare e a dare risalto alla campagna di sensibilizzazione “Nastro rosa-Lilt for women” 2022, lanciata a livello nazionale dalla lega italiana lotta tumori per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore alla mammella.

Sarà la “Miss sorridi con noi” Dalila Tangredi, 24enne di Magliano de’ Marsi e studentessa presso il dipartimento di economia con indirizzo “Operatore giuridico di impresa” a prestare il volto all’iniziativa della Lilt.

Il progetto ideato dal fotografo Antonio Oddi, dopo due anni di pandemia, riparte alla grande per portare sorriso, gioia e speranza alle persone meno fortunate e con difficoltà. Dopo aver visitato varie strutture della Marsica, giovedì 13 ottobre, Dalila si recherà nell’ambulatorio della Lilt in Via Veneto 58 per una visita con il presidente provinciale della Lilt, il dottore senologo Antonio Addari e, con la sua bellezza, inviterà le donne ad abbandonare remore e timori e ad avvicinarsi alla pratica di prevenzione.