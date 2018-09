“Miss Sorridi con Noi” a Lecce dei Marsi per portare gioia e allegria alla residenza per anziani

Lecce dei Marsi. Un pomeriggio all’insegna della condivisione e dell’allegria quello vissuto ieri nella “Residenza Lycia Favoriti” a Lecce dei Marsi, dove “Miss Sorridi con Noi” Ilaria Di Paolo ha portato gioia e buon umore agli ospiti della struttura. L’ambasciatrice del sorriso, eletta il 2 agosto scorso nell’ambito del progetto solidale ideato e promosso da Antonio Oddi, e’ stata accolta dai simpatici nonni e dal personale con calore ed affetto, segno che l’amore per gli altri e le cose semplici sono la chiave di tutto. Per la speciale occasione, Miss Sorridi con Noi ha indossato la Presentosa, il tradizionale gioiello abruzzese indossato dalle donne nelle occasioni di festa. Il meraviglioso monile e’ stato realizzato rigorosamente a mano dal Maestro Orafo Antonio Piperni.

I sorrisi, i racconti e gli abbracci hanno reso speciale un momento di incontro e riconoscenza nei confronti di chi ha vegliato sui nostri passi, di chi ha ancora tanto da dare e da dire, di chi rappresenta un concentrato di saggezza e memoria storica che nessun libro o manuale potra’ mai eguagliare. Valorizzare il ruolo degli anziani come risorsa per la comunita’, prestare ascolto alle loro storie, superare le barriere della solitudine e dare il giusto valore alla condivisione del tempo e delle esperienze: tutto questo racchiude in se’ lo spirito che mette in comune il progetto Miss Sorridi con Noi con il lavoro che viene svolto giorno dopo giorno all’interno della struttura, che grazie alla famiglia Favoriti ed alla lunga esperienza nel campo dell’assistenza agli anziani, da anni si occupa a 360 gradi di ogni aspetto della vita quotidiana degli ospiti.