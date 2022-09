Miss Grand International, sul podio l’abruzzese Maria Carmen Crescenzi: a sceglierla un agente marsicano

Avezzano. L’abruzzese Maria Carmen Crescenzi, classe 1998 di Penne, si classifica seconda alla finale nazionale del concorso di bellezza Miss Grand International. Alta 1 metro e 70 e con una bellezza molto particolare, ha portato l’Abruzzo sul podio nella finale nazionale di un concorso molto seguito a livello internazionale.

Miss Grand International infatti, è considerato tra i principali concorsi di bellezza a livello mondiale, tanto da rientrare nel “The Grand Slam Pageants”. La modella è stata portata dal referente regionale abruzzese, l’agente di moda marsicano Marcello Venditti. Patron nazionale del concorso è invece Giuseppe Puzio

Il Grand Hotel Pianeta Maratea in collaborazione con il Residence Pianeta Maratea, situati nella stupenda Maratea, la perla del Tirreno, è stato scelto come teatro della finalissima nazionale. Ben 60 concorrenti provenienti da tutte le regioni italiane si sono sfidate per conquistare la corona più ambita al mondo.

A trionfare è stata Miriam Malerba, pugliese di 18 anni proveniente da Terlizzi. La medaglia di bronzo va invece a Sofia Moscatelli, dalla regione Lazio. La serata è stata condotta brillantemente da Beppe Convertini, volto noto di Rai 1, con la presenza di tanti ospiti tra cui Ainett Stephens del GfVip, Biagio e Caterina del trono over di Uomini e Donne e Mino Abbacuccio di Made in Sud. L’evento sarà trasmetto in differita su Canale Italia in chiaro e sulla piattaforma Sky canale 821.