Mischia dominante e prova di carattere, Isweb Avezzano sconfigge Frascati nel big match di giornata

Avezzano. Grazie a una prestazione dominante, l’Isweb Avezzano Rugby si aggiudica il big match con il Frascati Rugby e si avvicina alla parte alta della classifica.

Allo stadio “Trombetta” di Avezzano, i gialloneri guidati dall’head coach Pierpaolo Rotilio hanno sconfitto gli avversari col punteggio di 40-18, frutto di una prestazione straordinaria del pacchetto di mischia. Le mete, infatti, sono state realizzate tutti dagli avanti: Mocerino, Mammone, Lanciotti S., Corazza e Napoleone sono stati gli autori delle mete che hanno regalato i cinque punti ai marsicani. Sul tabellino sono finiti anche Du Toit (3 trasformazioni e 2 calci) e Lanciotti R. (1 punizione)

“Abbiamo giocato un’ottima partita sotto il profilo del gioco e dell’intensità”, ha detto l’apertura Jesse Du Toit a fine partita. “Nonostante siamo andati in svantaggio subito, abbiamo saputo reagire e riorganizzarci sfruttando i nostri punti di forza, attaccando per linea verticali e alzando il ritmo. Ottima prestazione del pacchetto di mischia e dei nostri compagni che sono subentrati. Una vittoria che ci dà grande consapevolezza di noi stessi”.

Così la seconda linea Cristian Martini. “Nella partita di ieri si è giocato un buon rugby contro una squadra ben organizzata come il Frascati. Anche se la partita è iniziata in salita, essendo andati in svantaggio sin dai primi minuti, abbiamo saputo ricompattarci come gruppo e anche grazie ai nostri avanti che si sono rivelati nettamente superiori in mischia chiusa rispetto agli avversari e di conseguenza fornendo ottime occasioni ai trequarti, siamo riusciti a ribaltare il risultato a nostro favore. Portiamo a casa 5 punti fondamentali per la classifica. La vittoria di ieri ha dimostrato che siamo sempre di più un gruppo unito, e il lavoro svolto durante la settimana sta portando ai risultati voluti. Questo ci fa ben sperare nel proseguimento del campionato per raggiungere i nostri obiettivi”.