Ministro Franceschini ad Aielli inaugura l’opera dedicata a Dante: questo borgo è un modello (FOTO e VIDEO)

Aielli. Inaugurata oggi, nel Comune di Aielli, l’opera dedicata al poeta Dante Alighieri. Erano presenti all’evento il ministro della cultura Dario Franceschini, Gianni Letta, Silvio Paolucci e altre autorità regionali e comunali.

“E’ una giornata storica, non capitava da 32 anni che un ministro mettesse piede nel nostro paese”, ha commentato il sindaco Di Natale. “Oggi siamo qui per inaugurare l’ultima nostra opera, la Divina Commedia, che sarà leggibile sulla parete del nostro borgo. Con Fontamara abbiamo capito che era possibile scrivere un libro intero su una parete e abbiamo creato una biblioteca a cielo aperto che in questo periodo di pandemia risulta essere fondamentale”.

“Sono legato a questa terra perché mia mamma era di Avezzano e mi ha sempre raccontato della bellezza di questo territorio. Ne ho sentito poi parlare da quando è iniziata questa intelligente iniziativa”, ha dichiarato il ministro Franceschini. “La street art è un modo ottimo per arricchire i luoghi, significa mettere arte contemporanea su pareti antiche. È stata una straordinaria intuizione. Abbiamo deciso di intraprendere questa sfida culturale ovvero investire sui borghi per farli ripopolare. Sono un deposito di tradizioni, saperi, cultura. Siamo in un museo diffuso e spero che tanti altri Comuni seguano Aielli come esempio”.

Il ministro Dario Franceschini è rimasto affascinato dalla bellezza del borgo di Aielli, l’opera di Fontamara e la Costituzione italiana lo hanno colpito molto. Il tour tra i murales si è rivelato avvincente ed è stato accompagnato dai racconti del sindaco riguardanti la rinascita del borgo e la storia delle sue opere.