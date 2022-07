Ministero dice “no” all’arrivo di nuovi impiegati al tribunale, scatta lo sciopero degli avvocati

Avezzano. Inizia oggi l’astensione dai processi per gli avvocati dell’ordine forense di Avezzano. Uno sciopero che andrà avanti fino al 23 luglio e che è stato proclamato dopo il “no” del ministero all’arrivo di nuovi amministrativi al tribunale di Avezzano, dove c’è una grossa carenza di personale.

Gli avvocati rivendicano per il tribunale di Avezzano una performance che lo colloca tra le strutture di media grandezza a livello nazionale. Nella situazione attuale ad Avezzano c’è una scopertura di dipendenti amministrativi del 54 per cento, mai così alta in passato.

Gli avvocati, inoltre, sono già pronti a presentare un ricorso al Tar per impugnare la risposta del ministero al presidente del Tribunale, Zaira Secchi, che aveva chiesto più personale. Il ministero ha risposto che non è possibile mandare personale amministrativo perché non c’è organico disponibile. Si stanno organizzando inoltre per presentare delle interpellanze parlamentari già dopo l’estate, quando saranno avviate anche altre iniziative. Sarà un autunno caldo, insomma, quello della giustizia marsicana.