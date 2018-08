Minacciava addetto alla biglietteria della stazione, arrestato dalla polizia un giovane marsicano

Avezzano. Nella mattinata di ieri, domenica 5 agosto, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di A. E., 34enne, con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Avezzano, a seguito di una segnalazione giunta al 113, è intervenuto presso la stazione ferroviaria dove, all’interno, un uomo chiedeva con insistenza denaro all’addetto della biglietteria, minacciandolo di procurargli delle lesioni nel caso non avesse aderito alla richiesta.

L’uomo, all’arrivo dell’equipaggio della Polizia, ha cominciato ad inveire contro gli operatori proferendo minacce nei loro confronti e opponendosi con forza all’accompagnamento in ufficio per le formalità di rito, tanto da doverlo immobilizzare

per condurlo in commissariato, dove, in più occasioni e irritandosi violentemente, ha assunto condotte lesive della propria e altrui incolumità. L’uomo è stato pertanto arrestato e condotto presso il carcere della città, a disposizione dell’A.G. di turno, e dovrà rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale, minacce, nonché di violazione degli obblighi della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Avezzano, a cui era sottoposto.