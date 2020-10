Minacciato con un coltello alla gola, giovane di Avezzano trova i ladri in casa

Avezzano. Erano da poco passate le 18.30 quando, nel rientrare all’interno della propria abitazione, ha trovato l’amara sorpresa: una coppia di ladri intenti a svaligiare l’appartamento. È accaduto ad Avezzano, in via Don Minzoni. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver osservato le videocamera di sorveglianza, i malviventi hanno trovato accesso rompendo una finestra del balcone che affaccia sulla strada. Una via centrale e molto trafficata.

“Hanno minacciato mio fratello, di 25 anni, con un coltello alla gola rinchiudendolo nel bagno. Chiedo a chiunque si fosse trovato a passare da quelle parti in quell orario e avesse visto qualcosa di contattarmi”, racconta l’uomo che ha subito allertato i carabinieri. I rilievi della scientifica sono andati avanti fino a poco fa. Dall’appartamento sono stati portati via soldi e valori.

“Fortunatamente per mio fratello c’è stato solo un grande spavento. È stato bravo a non reagire ma ha individuato il loro accento tipico dell’est Europa. Sono indubbiamente professionisti, hanno dimostrato sangue freddo e risolutezza. Queste cose non si improvvisano. Probabilmente è gente che si apposta, spia i movimenti delle persone e poi agisce. Bisogna prestare massima attenzione”.