Mimose d’inverno: Floriana Contestabile presenta il suo libro al Locale67 di Celano

Celano. Nel cuore dell’estate a Celano arriva “Mimose d’inverno”, il libro della celanese d’adozione Floriana Contestabile. La professoressa, che vive a Fiumicino, presenterà i suoi racconti mercoledì, a partire dalle 17.30 in una location tutta particolare: il Locale 67 in via Fontanelle. Mimose d’inverno nasce da una attenta esigenza di raccontare le Donne, in tutte le sue particolarità che, come le descrive Contestabile, sono fiori profumati e gonfi di vita, contornate da momenti chiari e scuri, ma in grado di illuminare anche una stagione cupa come l’inverno.

“Uno dei miei obiettivi quando ho aperto il locale era anche quello di condividere con la mia Città momenti culturali e letterari come questi”, dichiara Di Cicco, “sono felice di poterlo fare, presentando questo “viaggio” di racconti con una persona speciale come Floriana”. Appuntamento quindi per mercoledì pomeriggio nel Locale67 a Celano.