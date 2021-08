Mimesis: gironi danteschi e danzatori in scena al Castello Orsini

Avezzano. Gironi danteschi e danzatori “animano” la splendida location del Castello Orsini: sabato 28 (ore 21) e domenica 29 agosto (ore 18) l’antico maniero ospiterà ben due importanti performance di danza, voce e musica organizzate per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Gli spettacoli, promossi da Harmony danza con la regia e la coreografia di Paola Campagna e Giacomo Calabrese nell’ambito del cartellone eventi estate del Comune di Avezzano, sono il frutto della ricerca di un gruppo di danzatori e performer della residenza coreografica “Progetto” svolto nella sede dell’Harmony Danza.

L’obiettivo ambizioso del progetto è quello di far vivere a danzatori, performer e attori un’esperienza condivisa di esplorazione e creazione in un contesto di lavoro in cui l’essere e non il “fare” sia l’obiettivo cardine, comprendendo tra le attività anche ‘azione vocale. Il tutto sotto la guida esperta e saggia dei docenti Paola Campagna, Laura Martorana, Giacomo Calabrese, Cristina Berlinzani, Monia Antonucci, Sebastiano Foti, Claudia Frisone, Piero Leccese.

Negli appuntamenti al Castello Orsini verrà rappresentato un girone dantesco e i danzatori saranno dislocati in nicchie e meandri, dando vita ad una suggestiva pièce itinerante per, citando Italo Calvino “… cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio”. Si ricorda l’orario degli eventi in onore del “Sommo poeta”: sabato 28, ore 21; domenica 29, ore 18. L’ingresso è libero.