Milleproroghe, presentato emendamento per la proroga dei tribunali e delle piante organiche

Avezzano. “Se c’è un argomento che ci sta a cuore per il futuro della giustizia della nostra Regione è sicuramente quello della proroga della chiusura delle sedi dei Tribunali di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona già soppresse dalla riforma della Geografia Giudiziaria. Per questo ho presentato un emendamento al decreto Milleproroghe in esame alla Camera per la proroga della chiusura dei tribunale e l’apertura delle piante organiche frutto di un lavoro svolto in sinergia con il territorio ed i suoi rappresentanti istituzionali con i quali siamo riusciti a produrre elementi aggiuntivi e significativi esplicati nella relazione illustrativa dell’emendamento, che, oltre a quelli già noti, sicuramente sapranno fornire ulteriori spunti di riflessione e potrebbero dar valore e far protendere per la concessione della stessa di ulteriori due anni. Il tutto per consentire alle strutture delle sedi accorpanti di Chieti e L’Aquila di effettuare gli interventi necessari che non potranno certamente essere svolti prima del prossimo 14 settembre 2022″.

È la battaglia del momento per cui dobbiamo impegnarci fino all’ultimo per rispondere alle esigenze dei cittadini e dei professionisti del settore giustizia”.

Così in una nota la deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle Carmela Grippa nell’annunciare l’emendamento a sua prima firma con cui chiede di posticipare la chiusura delle sedi dei tribunali minori abruzzesi previste dal D.Lvo 155/2012 al 14 settembre 2024.