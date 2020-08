Migranti ad Avezzano, dubbi sull’idoneità e sulla destinazione d’uso della struttura

Avezzano. L’arrivo in Abruzzo di 55 migranti, sbarcati nelle ultime ore in Italia, di cui 25 sono stati assegnati dal ministero dell’Interno a una struttura che si trova a Paterno, frazione di Avezzano ha sollevato polemiche in città. Argomento di dibattito è stata anche l’idoneità e la destinazione d’uso della struttura. Avezzano. L’arrivo in Abruzzo di 55 migranti, sbarcati nelle ultime ore in Italia, di cui 25 sono stati assegnati dal ministero dell’Interno a una struttura che si trova a Paterno, frazione di Avezzano ha sollevato polemiche in città. Argomento di dibattito è stata anche l’idoneità e la destinazione d’uso della struttura.

“Dopo aver espresso le nostre preoccupazioni in merito alle condizioni sanitarie dei migranti che arriveranno oggi a Paterno”, dichiara Massimo Verrecchia, responsabile elettorale regionale per il partito di Giorgia Meloni,” in questo periodo di stato di emergenza in cui viviamo e dopo i precedenti di qualche settimana di Pettorano sul Gizio, Civita d’Antino e Canistro dove, nonostante le rassicurazioni date prima del loro arrivo, sono risultati positivi molti di essi, sorgono alcuni interrogativi in merito all’accoglienza”.

“A mio avviso”, conclude Massimo Verrecchia,” l’accoglienza deve essere tale in tutti i sensi, non vorrei che quella struttura non avesse la destinazione d’uso idonea e la capacità alberghiera quindi per accoglierli. Un’altro aspetto è capire se è stata applicata la rete sociale locale, che può quindi garantire informazioni dirette o sia stata affidata a qualcuno addirittura di fuori regione”?