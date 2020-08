Migranti a Civita d’Antino, l’opposizione al fianco del sindaco: unità e condivisione per il bene dei cittadini

Civita d’Antino. Gli esponenti comunali di opposizione di Civita D’Antino scrivono una lettera al sindaco del paese, Sara Cicchinelli. Gli esponenti Antonio Di Francesco, Elena Farina e Fabrizio Cecchini chiedono al primo cittadino “unità e condivisione per il bene e la tutela dei nostri cittadini”.

Al centro della discussione la questione dei migranti positivi arrivati nel territorio. Come raccontato da MarsicaLive sono 10 i casi positivi al covid nella Marsica nelle ultime ore, di cui 8 si trovano nella struttura del paese. Si tratta degli emigranti accolti in provincia dell’Aquila nei giorni scorsi arrivati direttamente dall’Africa e dislocati tra varie strutture di accoglienza dell’Abruzzo. Il sindaco di Civita d’Antino ha chiesto a gran voce l’intervento dell’esercito in paese.

“Lasciando da parte le molteplici divergenze e polemiche sia politiche che amministrative”, si legge nella lettera, “in questa fase di profonda preoccupazione che serpeggia in tutti noi occorre un’azione forte e comune. Ecco perché comunichiamo al sindaco e a tutta l’amministrazione il nostro impegno per supportare e coadiuvare l’amministrazione stessa nelle questioni che stanno animando, purtroppo negativamente, il nostro Comune”.

“Siamo disponibili a partecipare e a discutere”, continuano Di Francesco, Farina e Cecchini, “come meglio l’amministrazione deciderà, sia in modo ufficiale, come in un consiglio comunale straordinario, oppure incontrandoci per dare una voce sola e forte alle nostre istanze e alle nostre preoccupazioni. Vogliamo tornare a far parlare ao più presto del Comune di Civita d’Antino dello splendido paesaggio”, concludono, “dell’incantevole capoluogo, delle cose belle insomma”.