Migranti a Civita d’Antino, l’amministrazione chiede verifiche sulla struttura d’accoglienza

Civita d’Antino. Una verifica sulla struttura che accoglierà i migranti è stata chiesta dall’amministrazione comunale di Civita d’Antino. Secondo quanto annunciato dalla prefettura dell’Aquila in paese arriveranno 20 immigrati provenienti dall’Africa che proprio in queste ore si stanno sottoponendo ai tamponi.

“L’amministrazione comunale”, hanno spiegato, “sentito il Prefetto per le vie brevi, acquisita la nota n. 40229 della prefettura in data odierna con la quale si informa l’arrivo di 20 migranti presso la struttura Antinium, si è attivata attraverso nota prot. n. 3352 del 31/07/2020 per chiedere alle Autorità competenti opportune verifiche strutturali e sanitarie.

Si precisa che il numero degli ospiti della struttura rimane invariato rispetto al 2015 in quanto a questa Amministrazione risulta idonea ad accogliere 40 persone. I migranti saranno sottoposti ad isolamento fiduciario nonché a tamponi naso-faringeo per la diagnosi di COVID-19 e sarà nostra premura tenere informata la popolazione nonché mettere in atto qualsiasi iniziativa per tutelare i cittadini di Civita d’Antino”.