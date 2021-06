Avezzano. Amici sin dai tempi dell’asilo, per poi proseguire il percorso di studi insieme, Erasmus compreso.

Oggi si laureano entrambi in Medicina: si tratta degli avezzanesi Francesco Ruggeri ed Ilaria Fracassi. I due marsicani hanno conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore con 110 e lode.

Migliori amici dall’asilo, hanno fatto asilo, elementari, medie, superiori e università insieme e un erasmus insieme a Salamanca al quarto anno di università.

Francesco Ruggeri ha esposto davanti alla commissione la sua tesi in ginecologia “Functional impact and surgical technique of nerve-sparing radicale hysterectomy for parametrial deep infiltrating endometriosis: single centre cohort study”, mentre Ilaria fracassi la sua tesi in diabetologia “Duodenocefalopancreasectomia come modello per dimostrare il ruolo fondamentale della disfunzione beta-cellulare nella predizione del diabete mellito di tipo 2”.