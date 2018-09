Migliorano le condizioni della commessa che ha tentato il suicidio, gli inquirenti: ha agito da sola

Avezzano. Va verso la guarigione la giovane commessa che nei giorni scorsi aveva tentato il suicidio. La trentenne di origine romana, ma residente ad Avezzano da diversi anni per lavoro, è stata salvata in extremis dalla polizia. Nei giorni scorsi ha avuto modo di incontrare la famiglia alla quale ha spiegato di aver tentato di togliersi la vita a seguito di un periodo piuttosto tormentato e di un momento di estrema debolezza. Gli agenti di polizia, che martedì mattina sono arrivati immediatamente nella sua abitazione di via Garibaldi insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118 salvandola, escludono che sul posto al momento del ferimento con la ragazza possa esserci stata un’altra persona.

Inizialmente infatti, a seguito delle profonde lesioni riportate dalla commessa, si era pensato che non fosse stato un gesto volontario. Dopo aver trovato nell’abitazione una lettera che la giovane aveva scritto come a voler chiarire la sua scelta con la famiglia, e soprattutto dopo aver ricostruito la vicenda nei dettagli, gli uomini del commissariato di Avezzano hanno stabilito che la giovane ha agito autonomament