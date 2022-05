Migliaia di multe per il T-red di via XX Settembre in arrivo, cittadini infuriati

Avezzano. Sarebbero circa settemila le multe per il T-red che i cittadini avezzanesi e marsicani stanno ricevendo in questi giorni. L’impianto per la rilevazione delle infrazioni all’incrocio tra via XX Settembre e via dei Fiori è stato spento a febbraio dello scorso anno dopo una serie di polemiche e di ricorsi.

Le sanzioni che stanno arrivando in queste settimane sarebbero riferite all’anno 2019. In totale è stato stimato che il T-red ha “colpito” quattordici mila automobilisti che hanno commesso l’infrazione nel tratto di via XX Settembre.

L’arrivo delle multe, che arriverebbero fino a mille euro, sta già scatenando le reazioni degli automobilisti che contestano il mancato recapito della raccomandata con ricevuta di ritorno. Non si esclude che possa iniziare una nuova battaglia legale con una valanga di ricorsi contro il temutissimo T-red.