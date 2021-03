Micron Foundation e Croce Rossa Italiana insieme contro la violenza sulle donne

Avezzano. La fine del lockdown severo dello scorso anno e dell’autunno 2020 ha scatenato l’attività del Centro Antiviolenza della Croce Rossa di Avezzano. Le persone che si sono rivolte alle operatrici sono state veramente tante, troppe.

“I casi di violenza nell’ambito domestico”, scrivono in una nota dalla comitato di Avezzano della Croce Rossa, “hanno fatto elaborare alle operatrici del centro dei corsi da destinare agli studenti delle scuole medie superiori perché avvocata Psicologa e Assistente Sociale sono convinte che l’unica forma di contrasto alla violenza è la formazione ed educazione alla non violenza, al rispetto interpersonale, alla pari opportunità e, soprattutto, al rispetto e valorizzazione dell’amore per contrastare l’influenza dei media ed in particolare delle telenovelas che hanno condizionato in misura impressionante le ultime generazioni.

Nello stesso tempo l’équipe desidera educare le ragazze ad un maggiore rispetto della propria identità, della propria dignità e della sensibilità tipica femminile per essere in grado di individuare ed allontanare i violenti sin dalle prime, apparentemente insignificanti, manifestazioni di autoritarismo, egoismo possessivo e sfogo punitivo sulla persona che tenta di sottrarsi alla violenza.

Questo nostro Progetto è stato apprezzato ed incoraggiato da Micron Foundation che ha messo a disposizione del Centro Antiviolenza della Croce Rossa di Avezzano una generosa somma perché questo Progetto sia realizzato nelle Scuole Medie Superiori della Città appena i Dirigenti Scolastici potranno riaprire le porte delle scuole ai nostri Volontari che già negli anni passati hanno proposto questo tipo di incontri riscuotendo grande apprezzamento e consenso sia tra gli Studenti che tra i Professori, i Genitori e le Forze dell’Ordine che hanno sempre supportato l’attività della Croce Rossa.

Micron Technology, Inc. è una multinazionale americana con sede a Boise, Idaho, che produce diverse tipologie di dispositivi a semiconduttore.

Micron opera in Italia attraverso la Società Micron Semiconductor Italia S.r.l. ed è presente in diverse sedi tra cui Avezzano (AQ) e Padova, dove offre supporto allo sviluppo di soluzioni di memoria. In particolare, Micron svolge in Italia attività di ricerca, progettazione, sviluppo prodotti, ingegneria e qualità, nell’ambito delle memorie non volatili.

La presenza di Micron nei siti italiani è accompagnata da un forte impegno verso le comunità locali in cui opera. Tramite la sua fondazione, Micron è attiva in numerose iniziative, rivolte in particolare a rafforzare le sinergie ed il collegamento tra Università e Impresa, la formazione e la divulgazione in materie tecnico-scientifiche, ed il supporto alle iniziative di ricerca e formazione di enti no-profit per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale ed il miglioramento sociale”.