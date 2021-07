Microcredito, Cna aperta per raccogliere le pratiche di imprese, lavoratori autonomi e professionisti

L’Aquila. Varato l’avviso pubblico “Liquidità”, 8 milioni di euro destinati a Ditte Individuali, Società di persone, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Si tratta della nuova misura messa in campo dalla regione Abruzzo e gestita dalla Società in house Abruzzo Sviluppo, che prevede la concessione di finanziamenti a tasso zero, di importo compreso tra i 5.000 e i 15.000 euro fino a 72 mesi, a micro e piccole imprese operanti nella Regione Abruzzo.

Riteniamo da sempre, ormai da 10 anni, fa sapere in una nota Fabrizio Belisari, direttore della CNA di Avezzano, il Microcredito un valido strumento di sostegno per le imprese; oggi più che mai una misura che assume ancora più valore in considerazione della difficilissima situazione economica che le imprese stanno attraversando, dovuta all’attuale crisi pandemica.

Per questo motivo gli uffici della CNA di Avezzano già si sono organizzati in vista del periodo entro il quale potranno essere presentate le istanze ad Abruzzo Sviluppo, ovvero dal 6 settembre 2021 e fino al 16 settembre 2021.

Se da un lato si dà la possibilità di accesso al credito ad imprese che hanno particolari difficoltà, senza richiesta di garanzie reali, né tantomeno patrimoniali e finanziarie, dall’altro lato i soggetti richiedenti dovranno essere in grado di dimostrare alcuni requisiti specifici; pertanto, conclude Belisari, invitiamo quanti fossero interessati alla misura a contattare i nostri uffici per un appuntamento ai seguenti recapiti: 0863414499, [email protected]