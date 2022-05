Microcredito awards: il presidente Bcc Roma Francesco Liberati nominato “Good will ambassador”

Scurcola Marsicana. Prestigiose nomine giungono per scurcolani d’eccezione. In occasione della 1° edizione Microcredito Awards, Francesco Liberati, presidente di BCC Roma, ha ricevuto il premio e la nomina di Good Will Ambassador.

Il cui compito è quello di promuovere attività di economia sociale, microcredito e microfinanza come best practices, oltre alle ragioni della finanza sostenibile. Il presidente Liberati è stato scelto per le sue spiccate qualità personali, e per la sua esperienza in progetti di economia sociale di mercato, in ambito bancario e finanziario, e per la sua devozione al sociale.