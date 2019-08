Agosto pieno di eventi a Collelongo, arriva Michele Zarrillo con il suo “Vivere e rinascere tour”

Collelongo. Continua a presentarsi ricco e vario il programma delle feste patronali di Collelongo per l’anno 2019, in onore della Madonna Santissima Maria dell’Assunta e del Santo Patrono San Rocco, organizzate dal comitato feste 2019, classi 1969 – 1989, in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Nuova e il Comune di Collelongo. Dopo il grande successo della rappresentazione teatrale “Ritorno a Itaca” con protagonista l’attore Lino Guanciale, che ha visto una Collelongo piena di appassionati per l’epica serata, a corredo delle molteplici celebrazioni religiose della Parrocchia Santa Maria Nuova, guidata dal parroco don Vincenzo Piccioni, sono numerose le manifestazioni culturali, sportive e musicali previste.

Giochi e giornate creative per bambini, eventi del Centro estivo, caccia al tesoro per bambini e adulti, nutella party a Villa Bella e color party alle Maiure, mostre, proiezioni di film, tornei di bocce, calcetto e pallavolo alle Maiure organizzati dal Niiir Staff, serate piano bar da parte dei Bar del paese, dalle Casette a Piazza San Rocco. Per quanto concerne gli eventi musicali, l’8 agosto, nella caratteristica Piazza della Chiesa, c’è l’esibizione della Fisorchestra Hesperion, diretta dal maestro Francesco Fina, fisarmonica e bella musica dal genere classico al jazz, passando dalla sinfonica all’opera.

A seguire, il 12 di agosto, per gli amanti del jazz e non solo, il concerto degli “Apeiron Quintet” nella suggestiva Piazzetta di Vico Settimo, nei pressi dello storico Palazzo Botticelli, classici rivisitati in chiave jazz e non, brani originali, con la direzione del maestro Tonio Vitagliani. Il tempo di godersi come si deve, il successivo 13 agosto, la tradizionale “Festa dei Sapori”, organizzata dalla Pro Loco di Collelongo in Piazza della Chiesa e dintorni, con i prodotti tipici del territorio, e visitare il Mercatino di Villa Bella, tra artigianato e creazioni artistiche, ed ecco che si arriva ai giorni delle festività vere e proprie.

I fuochi d’artificio e le colorate luminarie accompagnano le solenni manifestazioni religiose. Poi, al centro della musica. Il 14 agosto, presso Piazza San Rocco, a partire dalle 22.15, Abba hit in concerto, con il sublime sound e i memorabili successi del celebre gruppo pop svedese, artisti di maggior successo di sempre per dischi venduti dopo i mitici Beatles. Mamma Mia, Dancin’ Queen, Take chance on me…let’s music and dance. Il 15 agosto, in piazza Ara dei Santi, la multicover Rock Anthology, con lo spettacolo “The Rock Show Experience”, il meglio della musica pop rock internazionale e italiana in uno show carico di energia e partecipazione, con i più grandi successi dei Pink Floyd, Rolling Stones, Deep Purple, Ac/Dc, Queen, Beatles, Depeche Mode, Vasco Rossi, PFM.

Il 16 agosto, di nuovo in piazza San Rocco, dalle 22, il cantante, Michele Zarrillo in concerto, nell’ambito del Tour 2019 “Vivere e Rinascere”. Il cantautore romano, da sempre uno dei più apprezzati nell’ambito del panorama nazionale, riproporrà brani storici del proprio repertorio quali Una rosa blu, La notte dei pensieri, Su quel pianeta libero, L’elefante e la farfalla, Strade di Roma, L’amore vuole amore, tanta bella melodia insomma che ci accompagna fin dagli anni 80. A seguire, dopo la mezzanotte e i tradizionali fuochi pirotecnici, si riaccendono le luci per la serata discoteca con DJ Set by Alex Gaudino e il Niiir Staff, presso la piscina comunale di Collelongo nell’ambito dei 10 anni dalla fondazione del gruppo collelonghese.

Infine, il 17 agosto, chiusura nella tradizionale piazza Ara dei Santi con la multicover Direzioni parallele e lo spettacolo “Vivi la vera notte Italiana”. Uno show con una imponente carica di energia, sonorità dirette e pungenti e un’ esplosione di simpatia che accompagnerà il pubblico per tutto lo spettacolo. Ore intensissime di repertorio tutto italiano, composto da oltre 100 brani totalmente rivisitati, riarrangiati e riproposti in una successione di medley strabilianti e coinvolgenti. That’s all, giornate intense di preparativi, di festa, di passioni, suoni e poesia, che bisogna onorare e organizzare nei minimi dettagli, per le quali il Comitato feste 2019 ringrazia tutti coloro che vi partecipano e collaborano per la buona riuscita delle medesime.