Michele Fina è il nuovo segretario regionale del Pd: obiettivo è ricostruire partito con identità popolare

Avezzano. Ieri pomeriggio, alle 18:00 sono scaduti i termini per presentare le candidature a segretario regionale. L’unica candidatura presentata è stata quella di Michele Fina, il quale è stato eletto nuovo segretario regionale. Questo il commento a caldo del nuovo segretario regionale del Partito Democratico.

“L’altro ieri mi ha chiamato al telefono Mimmo Bafile, una personalità che rappresenta un pezzo della storia della sinistra abruzzese. Mi ha detto che stava seguendo le evoluzioni del congresso regionale del PD e mi ha fatto qualche raccomandazione. In particolare quella di ricostruire un partito capace di affascinare ed emozionare, profondamente legato all’identità del nostro territorio. Soprattutto un partito popolare. Mi ha raccomandato la memoria delle battaglie che hanno segnato la storia dell’ultimo secolo e mi ha fatto nomi di luoghi e persone che le hanno incarnate. Cito per tutti Taranta Peligna e i ragazzi della Brigata Majella che diedero vita alla Resistenza italiana e l’omaggio reso loro dal Presidente Mattarella”

“Inizia per me e per tanti una nuova ed appassionante avventura. Questa è solo una dedica. A Mimmo, alle nostre radici, alla capacità di unire ciò che era diviso; per le proprie idee, per la propria terra e per dare speranza al futuro”.