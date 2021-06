Michela Lattanzi si laurea in Ingegneria informatica con un elaborato su software e algoritmi

Sante Marie. Grande festa in casa Lattanzi per la laurea di Michela. La giovanissima studentessa universitaria ha presentato ieri nella sede della facoltà di Ingegneria Informatica dell’università Tor Vergata di Roma un elaborato finale che riassume tutti i lavori progettuali svolti per le principali materie di indirizzo come Ingegneria del software, Ingegneria di Internet, Ingegneria degli algoritmi, Basi di dati e Mobile Programming.

Ogni professore ha valutato singolarmente i progetti che le hanno dato modo di approcciarsi in maniera più pratica alle materie di indirizzo e approfondire le conoscenze teoriche acquisite nei relativi corsi di studio. Un importante traguardo per Michela e una grande soddisfazione per papà Pietro, mamma Cinzia e per la sorella Monica.