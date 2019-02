Mia Martini ed il ricordo di Rai Uno in prima serata

Torna sullo schermo la grande Mia Martini, la cantante controversa riproposta da Rai Uno in prima serata. La donna, calabrese di nascita e sorella di Loredana Bertè, è stata interprete, nelle sue canzoni, di un dolore frammisto a rabbia, che non l’ha mai lasciata durante tutta la sua vita e che già da bambina tormentava i suoi sogni più belli. Il difficilissimo rapporto con un padre-padrone, la figura della madre sofferente ed incompresa, la complicità altalenante con la sorella le hanno creato una personalità fortissima e fragile nello stesso tempo. Una vita all’insegna di colpi di scena a recriminazioni che l’hanno isolata dal contesto canoro, passando da stati di grande benessere a momenti di spaventosa e tragica povertà. Oggi si parlerebbe di bullismo, di violenze domestiche da telefono azzurro e quelle gravi scorrettezze su lavoro che tutti conosciamo come moobing. Come ciliegina sulla torta poi un amore deludente che non ha voluto nemmeno essere riproposto nella fiction e noi infatti non lo nominiamo, come anche un amico “alternativo” che di alternativo a questo punto possiamo dire aveva ben poco. Morta lontano da tutti e sola nella più cupa disperazione torna ancora più presente di prima attraverso i suoi brani sempre attuali e vivi, vivi, vivi di un dolore lancinante che si tocca quasi con mano. Ciao Mia!