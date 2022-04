Mi capovolgo e grido tra cadute e riscatti, l’arte di Mauro Rea in mostra ad Avezzano

Avezzano. Il maestro Mauro Rea, pitto-scultore-sabotatore, una delle figure più significative dell’attuale panorama culturale, inaugura la sua mostra d’arte intitolata: “ mi CAPOVOLGO e grido tra cadute e riscatti”, che sarà aperta al pubblico fino al 9 maggio nella galleria d’arte STUDIO 1 in Avezzano.

Mauro Rea propone le sue opere realizzate con materiale extrapittorico e informale che attraverso la sua alchimia si trasforma da cose inservibili e inerti in soggetti vitali. Dal rifiuto quotidiano, dallo scarto industriale nascono opere uniche rese preziose dall’impareggiabile acume del pittore che lasciano sbalorditi i visitatori della mostra. Per Mauro valgono le parole di Oscar Wilde: “Nessun grande artista vede mai le cose come realmente sono. Se lo facesse, smetterebbe di essere un artista”. Sabato 30 aprile alle ore 18, all’interno della mostra, si terrà un recital della “No Smoke Gospel Band”, con esecuzione di brani musicali ispirati dalle pitture “recitate” dal maestro Rea. L’ingresso è gratuito.

Nei versi che seguono è sintetizzato il messaggio che emerge dalla pittura:

La materia non muore mai

La vita non muore mai

Subisce solo continui scambi di senso

Intervalli di vitalità

E allarga ogni volta

I nostri orizzonti

Dilata ogni volta i confini

Non siamo altro che materia

Provvisorie soluzioni

Temporanee verità.

La vita non è altro

Che la danza della bellezza

Sopra un abisso.