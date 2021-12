Mezzogrammo e la neve: storia delicata di un amore speciale, la presentazione ad Avezzano

Avezzano. Mezzogrammo e la neve è un libro illustrato che nasce dalla penna di Valeria Bellobono , scrittrice vincitrice del Premio Andersen Baia delle Favole nel 2019 . Il protagonista è un bambino, o forse un sogno.

Viene trovato da Bianca , dopo una copiosa nevicata che ha coperto il villaggio in cui la giovane vive ; è piccolissimo, candido e meravigliosament e bello. Bianca non si pone problemi riguardo alla sua provenienza, ma lo accoglie come se fosse un dono del cielo, decidendo di accudirlo come se fosse un figlio. Passa il tempo e la donna cresce, invecchiando, mentre Mezzogrammo resta sempre uguale a se stesso, non cambiando mai aspetto.

La vicenda si snoda su un arco temporale imprecisato, dove i giorni e gli anni si rincorrono, cad endo come fiocchi di neve da un cielo che forse conosce la vera storia dei protagonisti di questa lunga fiaba.

Mezzogrammo e la neve non è solo un libro per bambini, ma rappresenta un delicato scritto rivolto anche agli adulti, a tutti coloro che non hanno mai smesso di sognare e che amano rifugiarsi nelle piccol e, grandi storie che – sotto metafora – possono raccontare anche i temi più difficili da trattare .

Mezzogrammo, nato con l’idea di creare un personaggio fantastico positivo e delicato, si è rivelato pi ù complesso e meraviglioso di quanto ci si aspettasse. Nella sua vita e nel suo piccolo corpo ci sono tante vicende che possono essere analizzate.



A seconda dell’età del lettore i messaggi veicolati cambiano colore e assumono significati diversi, da cerca re con le mani proprio sotto quella coltre di neve che nasconde tematiche compless e , ma reali. Si può dunque affrontare il tema della malattia mentale , quello della solitudine , quello dell’ integrazione , quello della maternità negata e, non da ultimo, quel lo della natura .

Infine, la dolcezza della storia fantastica accompagna per mano il lettore, cercando di abbattere i limiti delle convenzioni e delle abitudini, portandolo a pensare che tutto può accadere e che forse un giorno chiunque di noi potrebbe inco ntrare qualcuno di speciale come Mezzogrammo.

Non va dimenticata , comunque , una cosa importante, ovvero che le fiabe possono essere anche narrazione di qualcosa di vero . E chissà che ciò che è stato raccontato non corrisponda a una vicenda realmente accaduta…