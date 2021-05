Metti il tuo futuro in “garanzia”: se hai dai 15 ai 29 anni scegli un corso professionalizzante

La scuola di Alta Formazione Sapere Aude offre la possibilità ai giovani di formarsi, di imparare un mestiere e di inserirsi così in nel mondo del lavoro già con delle competenze acquisite e certificate.

Cos’è Garanzia Giovani?

Garanzia Giovani è un programma finalizzato a contrastare la disoccupazione giovanile attraverso una serie di interventi mirati alla valorizzazione delle proprie attitudini e del proprio background formativo e professionale.

A chi è rivolto?

È rivolto ai giovani che hanno un’età compresa tra i 15 ei 29 anni, residenti in Italia, non impegnati in attività lavorative e non inseriti in corsi scolastici o formativi.

Quali sono le modalità di adesione?

Per aderire a Garanzia Giovani è necessario iscriversi sul sito www.garanziagiovani.gov.it e inserire online i propri dati. Subito dopo si verrà contattati (generalmente via mail) dal Centro per l’impiego di riferimento a seconda dell’area in cui si vive, che fisserà un appuntamento per firmare il patto di attivazione.

Nel documento da sottoscrivere verranno indicati i servizi scelti e da quel momento si è effettivamente iscritti al programma.

I corsi in avvio da Sapere Aude

I corsi in avvio fanno parte della Misura 2A del programma del nuovo progetto Garanzia Giovani della Regione Abruzzo. Questa misura permette ai giovani di età compresa tra 18 e i 29 anni, che non sono iscritti ad un corso di formazione o istruzione e che non lavorano, di partecipare ad un corso di formazione gratuito professionalizzante, che risponde agli effettivi fabbisogni del contesto produttivo locale e mirato all’inserimento lavorativo.

I corsi sono tutti della durata complessiva di 100 ore. Una parte sarà coperta con la didattica a distanza e un’altra con la pratica in laboratorio. I posti sono a numero limitato.

SVILUPPATORE APP

CAD

CAKE DESIGNER

ADDETTO ALLE VENDITE

MAGAZZINIERE

L’intervista con Giuseppe Favoriti che spiega cos’è Garanzia Giovani

