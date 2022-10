Meteo, sole e clima mite al Centro Italia e in Abruzzo: le previsioni per i prossimi giorni

L’Aquila. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

DOMENICA 02 OTTOBRE:Nord: L’alta pressione delle Azzorre garantirà una giornata in prevalenza soleggiata salvo più nubi in Liguria e sui confini alpini in genere. Centro: I venti di Libeccio porteranno più nubi sull’alta Toscana, sarà soleggiato con cielo sereno sul resto delle regioni. Clima mite di giorno. Sud: La presenza dell’alta pressione garantirà una giornata soleggiata con cielo più nuvoloso soltanto sulle coste tirreniche. Clima mite.

LUNEDI 03 OTTOBRE:Nord: Ottobrata sulle regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di cielo sereno o con più nubi solo sui confini. Centro: La giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento salvo più nubi in Sardegna e sulle coste tirreniche. Clima quasi estivo. Sud: Il sole sarà prevalente ma il cielo sarà più nuvoloso su Campania, Basilicata e Calabria. Clima molto mite di giorno. Venti variabili.

MARTEDI 04 OTTOBRE:Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo praticamente sereno o poco nuvoloso. Clima molto mite. Centro: Anche per questa giornata il sole sarà prevalente e il clima molto mite con temperature massime fino a 26°C su Sardegna, Toscana e Lazio.Sud: Dominio dell’anticiclone per cui la giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento con cielo sereno salvo più nubi in Sicilia.