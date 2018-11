Meteo Marsica 9 – 15 novembre : condizioni di bel tempo per tutto il periodo.

Anche sulla Marsica, a come sembra, avremo tempo buono nel corso dei prossimi giorni, in quanto l’affermazione del campo altopressorio arriverà su buona parte del territorio Italiano. Per cui, a parte delle nebbie mattutine nel Fucino e nelle vallate minori tra il Carseolano ed il Parco nazionale d’Abruzzo, avremo cielo poco nuvoloso con soprattutto le temperature molto miti per il periodo in essere. Venerdì, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Banchi di nebbia al mattino. Venti sud occidentali, temperature stazionarie. Qualche nube in più per delle stratificazioni che saranno presenti nella giornata di Sabato, ma nulla di rilevante. Ventilazione e temperature sempre come il giorno precedente. Domenica, giorno di San Martino, bel tempo per tutta la giornata,qualche stratificazione nel pomeriggio potrà essere presente. Temperature in aumento,venti sud occidentali, deboli. Ancora più mite nella successiva giornata di Lunedì e Martedì, ove la colonnina di mercurio salirà di qualche grado ancora ( 11°c ad 850 hpa). Mercoledì,lo stesso, cielo poco nuvoloso su tutta la Marsica, temperature stazionarie e venti da est, deboli. Nulla di importante sembra esserci per Giovedì, ove continueranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio in questione.Thomas Di FioreAssociazione meteorologica AquilanaAQ CAPUTFRIGORIS.